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Галерея «Варшавка» пригласила москвичей на две новые выставки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Галерея «Варшавка» пригласила москвичей на две новые выставки

Ольга Маркова

Культура

Галерея-мастерская «Варшавка» объединения «Выставочные залы Москвы» 3 мая открывает две новые выставки.

Первая из них — «Иллюстрации к графическому роману о Сером Волке» — расскажет о старой сказке в новом формате современного комикса. Автор графических изображений Ольга Головешкина переработала сюжет первоисточника, создав уникальную серию работ, понятную всем зрителям.

Вторая выставка — «Иллюзии и ребусы» — представляет серию анималистических портретов художницы Ольги Головешкиной. В образах животных автор предлагает гостям галереи узнать шедевры мирового искусства. С одной стороны, выставка привлекает своим игровым форматом, с другой — серьезностью смыслового наполнения.

Выставки открыты до 29 июня, сообщается на сайте галереи.

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