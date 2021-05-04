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Молочная академия откроется в парках Москвы
Фото: pexels.com / Calebe Miranda

Молочная академия откроется в парках Москвы

Ольга Маркова

Культура

Парки Москвы и Подмосковья приглашают детей и их родителей в бесплатную Молочную академию «Чистая линия», которая откроет свои двери 7 мая.

В выходные дни по расписанию академия будет посещать один из парков. Первый из них — Спортивный парк отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. 15 и 16 мая академия порадует своим присутствием Измайловский парк, а в следующие выходные — Сад им. Н. Э. Баумана. Завершит академия свое майское турне в парке «Красная Пресня».

В программе обучения: уроки молочного сомелье, Public talk c диетологом и психологом, мастерская для детей, кулинарные баттлы, театральные постановки, дегустации мороженого и молочной продукции, подарки.

Академия продолжит свою работу до конца лета, сообщается на сайте организации.

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