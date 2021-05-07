Синоптик Тишковец опроверг прогнозы о «красной жаре» летом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура предстоящим летом не будет превышать климатическую норму. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, летом 2021 года погода в Москве будет умеренно теплой, а прогнозы об экстремально жарком лете специалист назвал «ерундой».

Он также добавил, что на следующей неделе в столицу придет тепло.

— В начале недели мы вернемся в рамки климатической нормы, ночью — плюс 1–3, днем — плюс 16–18, то к 11 мая уже ночью — плюс 4–6, днем — плюс 19–21, ну и в середине следующей недели подойдем к параметрам первого летнего месяца, когда днем можно рассчитывать на 21–23 тепла, — рассказал синоптик радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что подобные показатели температуры соответствуют июньской норме.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России в первый рабочий день после майских праздников.

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