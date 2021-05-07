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Синоптик Тишковец опроверг прогнозы о «красной жаре» летом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптик Тишковец опроверг прогнозы о «красной жаре» летом

Полина Долганова

Город

Температура предстоящим летом не будет превышать климатическую норму. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, летом 2021 года погода в Москве будет умеренно теплой, а прогнозы об экстремально жарком лете специалист назвал «ерундой».

Он также добавил, что на следующей неделе в столицу придет тепло.

— В начале недели мы вернемся в рамки климатической нормы, ночью — плюс 1–3, днем — плюс 16–18, то к 11 мая уже ночью — плюс 4–6, днем — плюс 19–21, ну и в середине следующей недели подойдем к параметрам первого летнего месяца, когда днем можно рассчитывать на 21–23 тепла, — рассказал синоптик радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что подобные показатели температуры соответствуют июньской норме.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России в первый рабочий день после майских праздников.

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