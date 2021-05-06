Эксперт рассказала об опасности прогулок под дождем

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Прогулка под дождем способна вызвать воспаления на коже и обернуться попаданием в больницу. Об этом рассказала врач-дерматолог и трихолог Наталья Яковлева.

По ее словам, осадки вбирают в себя все вредные вещества, содержащиеся в атмосфере.

—Из-за того, что она (дождевая вода. – Прим. «ВМ») содержит большое количество тяжелых металлов, то может вызвать дерматит, — уточнила эксперт в разговоре с телеканалом «Звезда».

При первых симптомах кожных высыпаний специалист рекомендует обращаться к врачу.

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