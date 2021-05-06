Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт рассказала об опасности прогулок под дождем
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Эксперт рассказала об опасности прогулок под дождем

Полина Долганова

Общество

Прогулка под дождем способна вызвать воспаления на коже и обернуться попаданием в больницу. Об этом рассказала врач-дерматолог и трихолог Наталья Яковлева.

По ее словам, осадки вбирают в себя все вредные вещества, содержащиеся в атмосфере.

—Из-за того, что она (дождевая вода. – Прим. «ВМ») содержит большое количество тяжелых металлов, то может вызвать дерматит, — уточнила эксперт в разговоре с телеканалом «Звезда».

При первых симптомах кожных высыпаний специалист рекомендует обращаться к врачу.

Читайте также: Врач объяснила, почему не нужно снимать маску во время прогулок в парке

прогулкидождьэксперт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Все мнения
О проекте