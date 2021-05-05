Врач объяснила, почему не нужно снимать маску во время прогулок в парке

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа заявила, что в мае даже на свежем воздухе опасно снимать медицинские маски. Особенно не стоит этого делать в парках во время прогулок. Как пояснила эксперт, эта рекомендация связана с эпидемиологической обстановкой и сезонной аллергией.

— Необходимость в средствах индивидуальной защиты есть, учитывая санэпидобстановку и аллергофон, который сейчас у нас сформировался. Почки березы начали распускаться, у нас также пошла пыльца ольхи, орешника, — пояснила Людмила Лапа.

По ее словам, аллергия на пыльцу сильно сказывается на легких. Это может усугубиться на фоне пандемии коронавируса.

— Поэтому в настоящее время наша основная задача обязательно носить маски, когда мы идем в парк, и стараться их не снимать, так как на самом деле пыльца сейчас является большой нагрузкой на легкие. Я рекомендую пока не снимать маски. И тогда получится снизить риски и COVID-19, и аллергии на пыльцу, — добавила терапевт.

Она также посоветовала не спешить оголяться на солнце, даже если это позволяет погода, отмечает «Москва 24». Как пояснила врач, земля еще не прогрелась, поэтому простыть можно быстро.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог объяснил, зачем нужно носить перчатки в общественном транспорте