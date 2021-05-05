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Врач объяснила, почему не нужно снимать маску во время прогулок в парке
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врач объяснила, почему не нужно снимать маску во время прогулок в парке

Елена Фролова

Здоровье

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа заявила, что в мае даже на свежем воздухе опасно снимать медицинские маски. Особенно не стоит этого делать в парках во время прогулок. Как пояснила эксперт, эта рекомендация связана с эпидемиологической обстановкой и сезонной аллергией.

— Необходимость в средствах индивидуальной защиты есть, учитывая санэпидобстановку и аллергофон, который сейчас у нас сформировался. Почки березы начали распускаться, у нас также пошла пыльца ольхи, орешника, — пояснила Людмила Лапа.

По ее словам, аллергия на пыльцу сильно сказывается на легких. Это может усугубиться на фоне пандемии коронавируса.

— Поэтому в настоящее время наша основная задача обязательно носить маски, когда мы идем в парк, и стараться их не снимать, так как на самом деле пыльца сейчас является большой нагрузкой на легкие. Я рекомендую пока не снимать маски. И тогда получится снизить риски и COVID-19, и аллергии на пыльцу, — добавила терапевт.

Она также посоветовала не спешить оголяться на солнце, даже если это позволяет погода, отмечает «Москва 24». Как пояснила врач, земля еще не прогрелась, поэтому простыть можно быстро.

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