Решение по воздушной части парада Победы в Москве примут за несколько часов до его начала

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Решение о том, состоится ли в Москве 9 мая воздушная часть парада Победы, примут за несколько часов до начала в зависимости от ситуации с погодой, которая остается неоднозначной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в настоящее время идет анализ метеорологических данных. Как уточнил специалист, погода на 9 мая рассчитывается каждые три часа, основываясь на показателях, которые приходят с радарных установок и спутников.

— Нужно будет точно спрогнозировать высоту нижней кромки облачности, до утра погода дождливая, но постепенно дождь будет утихать, утром 9 мая уже будет меньше, облачность станет выше. Вполне возможно, что воздушная часть парада состоится, —цитирует Вильфанда Интерфакс.

Синоптик отметил, что погода в столице в воскресенье будет «более спокойная» по сравнению с погодой в субботу,но тем не менее облачной. Высота облаков прогнозируется как средняя и высокая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что погода в столице 9 мая может повлиять на воздушную часть парада Победы.

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