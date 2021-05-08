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Кравцов призвал противостоять попыткам исказить историю в учебниках
Фото: пресс-служба Совфеда

Кравцов призвал противостоять попыткам исказить историю в учебниках

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Минпросвещения России намерено противостоять попыткам исказить исторические факты о Великой Отечественной войне в учебниках для российских школьников. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в субботу, 8 мая.

— Мы не должны допустить, чтобы в угоду каким-то тенденциям, политическим настроениям менялись история, историческая память, факты, которые свидетельствуют, как проходила война, — сказал министр.

Он отметил, что такие попытки предпринимаются, но министерство будет следить, чтобы они не реализовывались в системе образования.

Сергей Кравцов уточнил, что в другом случае есть вероятность повторения событий прошлого века, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин призвал лидеров иностранных государств не допустить «переписывания» истории.

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