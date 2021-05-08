Путин поздравил лидеров иностранных государств с 76-й годовщиной Великой Победы

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравлении глава государства уточнил, что 9 Мая — день, когда с особой гордостью чтят подвиг отцов и дедов, которые мужественно сражались с врагом и трудились в тылу.

— Сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, — отметил президент РФ.

Владимир Путин добавил, что традиции братской взаимовыручки остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных отношений между государствами.

Глава государства передал поздравления всем ветеранам Великой Отечественной войны и пожелал им здоровья и благополучия, сообщается на сайте Кремля.

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