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Путин и Нетаньяху поздравили друг друга по случаю 76-й годовщины Победы
Фото: Администрация президента РФ

Путин и Нетаньяху поздравили друг друга по случаю 76-й годовщины Победы

Полина Долганова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 7 мая.

Отмечается, что израильская сторона инициировала телефонный разговор с Россией. Российский лидер также поздравил проживающих в Израиле ветеранов и пожелал им здоровья.

— Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста, — говорится в сообщении Кремля.

Уточняется, что в ходе переговоров был затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества и выражена готовность развивать торгово-экономическое сотрудничество. Премьер Израиля также проинформировал главу РФ о контактах израильской стороны с представителями Украины.

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ИзраильВладимир ПутинВеликая Отечественная война
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