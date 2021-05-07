Зрители поделились впечатлениями от репетиции парада Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Генеральная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Великой Победы прошла в Москве 7 мая. Зрители поделились эмоциями от увиденного.

Так, москвичка Маргарита Самарская впервые посетила репетицию парада. Она была впечатлена увиденным.

— Это было волнительно. Сердце всколыхнулось даже. У меня дедушка служил, бабушка — герой трудового фронта. Чувства переполняют, — поделилась женщина.

На репетицию военного парада приехали посмотреть и жители Краснодара Яна Степанова и ее сын Глеб, отмечает телеканал 360. Им понравилось, как солдаты идут маршем.

— Мне очень хочется посмотреть, как будет проезжать техника, — подчеркнул юный Глеб.

Он также рассказал, что читал в книгах про Великую Отечественную войну. Больше всего его поразило, как тогда защищали Краснодарский край, а сам Краснодар пережил оккупацию.

А вот еще одна зрительница Любовь Соболевская посещает репетицию парада не в первый раз. Она смотрит на подготовку с 2008 года.

— Для меня это каждый раз незабываемые впечатления. Всегда иду с большим удовольствием. Чувствуешь себя как 9 Мая, — отметила зрительница.

Напомним, сам военный парад по традиции состоится в День Победы. Начало в 10 часов.

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