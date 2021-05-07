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Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади в Москве

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади в Москве в пятницу, 7 мая. Мероприятие включает в себя проход пеших расчетов, проезд техники и пролет авиации.

Известно, что на главной площади столицы пройдут 37 пеших парадных расчетов, в которых примут участие более 12 тысяч военнослужащих.

Затем проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие Т-90М «Прорыв», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другая военная техника.

После этого над Москвой пролетит парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов.

По информации Министерства обороны РФ, все военнослужащие, принимающие участие в параде, в добровольном порядке прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Шойгу отчитался перед Путиным о подготовке к параду Победы в Москве

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