Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади в Москве в пятницу, 7 мая. Мероприятие включает в себя проход пеших расчетов, проезд техники и пролет авиации.

Известно, что на главной площади столицы пройдут 37 пеших парадных расчетов, в которых примут участие более 12 тысяч военнослужащих.

Затем проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие Т-90М «Прорыв», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другая военная техника.

После этого над Москвой пролетит парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов.

По информации Министерства обороны РФ, все военнослужащие, принимающие участие в параде, в добровольном порядке прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

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