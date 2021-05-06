Шойгу отчитался перед Путиным о подготовке к параду Победы в Москве

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о ходе подготовки к параду Победы на Красной площади в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 6 мая.

— Сегодня президент России Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о ходе подготовки к параду Победы, который состоится на Красной площади 9 мая, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, генеральная репетиция парада Победы в столице состоится утром в пятницу, 7 мая.

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