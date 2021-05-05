Почти три тысячи столичных коммунальщиков участвуют в подготовке к параду Победы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около трех тысяч работников коммунальных служб и порядка двух тысяч единиц техники помогают при подготовке к параду Победы. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что специалисты провели проверку дорожной сети на пути следования военной техники до Красной площади. В ведомстве подчеркнули, что некоторые участки улиц закрывали специальным защитным резиновым покрытием.

— Подготовить маршрут движения, сделать временную разметку, организовать перепуск движения городского общественного транспорта по улицам города Москвы и не создать дискомфорта, вовремя оповестить население о проводимых мероприятиях, связанных с репетициями парада, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сотрудники коммунальных служб начали заблаговременно подготавливать городскую инфраструктуру к параду.

Уточняется, что во время движения техники на дорогах дежурят аварийные бригады. После прохода колонны столичные дороги промывают, чтобы удалить грязь и следы топлива.

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