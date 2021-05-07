Президент Армении посетит Россию с частным визитом

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Лидер Армении Армен Саркисян посетит столицу России с частным визитом 8 и 9 мая, а на следующий день, 10 мая, начнется рабочий визит президента в Москву. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщила помощница президента Асмик Петросян.

Она отметила, что Саркисян пока не планирует принимать участие в публичных мероприятиях, и не подтвердила его присутствие на параде Победы.

По данным пресс-службы армянского президента, Саркисян отправится в Россию за счет собственных средств в рамках краткосрочного отпуска, сообщает РИА Новости.

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