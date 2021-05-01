Путин поручил до 1 июня разработать новую концепцию конкурса «Учитель года»

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил министру просвещения страны Сергею Кравцову до 1 июня разработать новую концепцию проведения всероссийского конкурса «Учитель года».

По словам главы государства, конкурс должен проводиться весь год и широко освещаться в СМИ.

Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое прошло 26 марта. Список поручений опубликовали на сайте Кремля.

— Министерству просвещения РФ разработать и представить новую концепцию проведения всероссийского конкурса «Учитель года России», — говорится в перечне поручений президента.

Помимо этого, Минпросвещения вместе с властями регионов страны поручили обеспечить участие организаций в акции «Сад памяти». Отчет по этой теме также должен быть предоставлен до 1 июня, а затем — ежегодно.

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