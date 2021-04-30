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Детский омбудсмен заявила о нехватке педагогов дошкольного образования в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Детский омбудсмен заявила о нехватке педагогов дошкольного образования в России

Кирилл Николаев

Образование

Почти треть российских регионов испытывают нехватку педагогов дошкольного образования. Об этом в пятницу, 30 апреля, заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она отметила, что из-за недостаточного количества учителей в 30 процентах регионов страны дошкольное образование не реализуется в полном объеме. По данным Росстата, число учреждений дополнительного образования уменьшилось на 9,9 процента с 2018 по 2020 годы, а количество занимающихся в них детей сократилось на 5,2 процента.

Кроме того, число педагогов в таких организациях снизилось на семь процентов, сообщает РИА Новости.

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Анна Кузнецоваобразованиешкола
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