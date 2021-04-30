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Голикова заявила об одобрении новых проектов образовательных стандартов
Фото: Правительство РФ

Голикова заявила об одобрении новых проектов образовательных стандартов

Анастасия Волоснова

Образование

Рабочая группа одобрила новые проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Об этом рассказала вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения в пятницу, 30 апреля.

Новые разработки касались общего образования. Голикова отметила, что власти провели серьезную работу по новым стандартам.

— Не так давно рабочая группа, которая была создана распоряжением президента, одобрила проекты новых федеральных государственных образовательных стандартов с учетом доработки, с учетом всех обсуждений и предложила министерству просвещения провести заключительный этап по, собственно, утверждению, — пояснила Голикова.

По ее словам, правительство будет развивать новые подходы в образовательной системе России. Голикова уточнила, что принятые ФГОС являются временными, так как специалисты готовятся к новым разработкам, которые отвечают на стоящие перед российским образованием вызовы, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно расписание приемной кампании в вузах России.

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