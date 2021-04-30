Стало известно расписание приемной кампании в вузах России

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Приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня и продлится до 17 августа 2021 года. Об этом свидетельствуют данные приказа министерства науки и высшего образования России.

Уточняется, что 29 июля завершится прием документов от абитуриентов, которые поступают в вуз без вступительных испытаний. В этот же день закончится проведение дополнительных экзаменов.

— При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема: не позднее 20 июня 2021 года — срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению, — говорится в приказе.

В документе сообщается, что 2 августа вузы будут публиковать конкурсные списки абитуриентов.

Для поступающих без вступительных испытаний и претендующих на целевое обучение прием согласий на зачисление завершится 4 августа, а 6 августа издадут приказы об их зачислении.

На основные конкурсные места прием заявлений завершится 11 августа, а 17 августа издадут приказы о зачислении, пишет РИА Новости.

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