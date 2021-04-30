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В Госдуме предложили освободить будущих первокурсников от оплаты общежития
Фото: Евгения Панова / Вечерняя Москва

В Госдуме предложили освободить будущих первокурсников от оплаты общежития

Татьяна Плотникова

Общество

Депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев выступил с инициативой освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в высшие учебные заведения летом 2021 года.

В соответствующем письме министру образования и науки Валерию Фалькову депутат напомнил, что уже больше года продолжается пандемия коронавирусной инфекции, что привело к снижению доходов части семей, в том числе из-за потери работы.

В числе наиболее пострадавших отраслей оказались торговля и ресторанный бизнес — те сферы, в которых значительное число студентов подрабатывали параллельно с учебой.

По мнению Сухарева, эти обстоятельства не должны оказывать влияния на возможность молодых людей учиться в вузе, а задача государства и общества — оказать поддержку будущим студентам. В особой степени это относится к иногородним студентам, вынужденным тратить дополнительные средства на проживание.

В связи с этим депутат попросил Фалькова оценить целесообразность освобождения молодых людей, которые летом 2021 года поступят в высшие учебные заведения, от оплаты проживания в университетских общежитиях на весь период первого курса обучения, сообщает RT.

Ранее член Общественной палаты России Евгений Нифантьев предложил повысить студенческие стипендии до уровня прожиточного минимума, утвержденного властями Москвы на 2021 год, — 18 029 рублей.

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