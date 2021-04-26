Нифантьев предложил повысить стипендию до 18 тысяч рублей

Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев провел встречу со студенческой молодежью в спортивном комплексе «Южный» в столичном районе Братеево. Он поучаствовал в общей разминочной тренировке, а также обсудил с молодыми спортсменами и тренерами вопросы улучшения качества образования. В частности, Евгений Нифантьев предложил повысить студенческие стипендии до уровня прожиточного минимума, утвержденного властями Москвы на 2021 год, — 18 029 рублей.

— Я сам когда-то был студентом и очень хорошо понимаю тех ребят, которые пытаются совмещать обучение в институте и подработку. Денег часто не хватает на самое необходимое, не говоря уже о том, чтобы что-то потратить на себя или свои интересы. Опять же, при таком совместительстве невозможно нормально учиться: успеваемость идет вниз, качество знаний снижается.

Фото: Галина Бродская

Повышение стипендии до показателей прожиточного минимума позволит сконцентрироваться на обучении. Это приведет к повышению качества получаемых знаний, а также увеличению личного времени на занятия по своим интересам, уверен Нифантьев.

— Не забывайте, что сегодня на рынке труда котируются специалисты с качественными знаниями. Во многих профессиях востребованность научного бэкграунда идет по умолчанию. А если у дипломированного специалиста есть прорехи в образовании, то ему будет очень трудно сделать нормальный старт и провести первые карьерные годы. Тем более что есть профессии, где недостача знаний может приводить в буквальном смысле слова к фатальным последствиям. Например, в медицине или авиастроении. Поэтому лучше учиться сейчас на своих ошибках, чем потом — на чужих жизнях.

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