Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Нифантьев предложил повысить стипендию до 18 тысяч рублей
Фото: Галина Бродская

Нифантьев предложил повысить стипендию до 18 тысяч рублей

Василий Плиткин

Общество

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев провел встречу со студенческой молодежью в спортивном комплексе «Южный» в столичном районе Братеево. Он поучаствовал в общей разминочной тренировке, а также обсудил с молодыми спортсменами и тренерами вопросы улучшения качества образования. В частности, Евгений Нифантьев предложил повысить студенческие стипендии до уровня прожиточного минимума, утвержденного властями Москвы на 2021 год, — 18 029 рублей.

— Я сам когда-то был студентом и очень хорошо понимаю тех ребят, которые пытаются совмещать обучение в институте и подработку. Денег часто не хватает на самое необходимое, не говоря уже о том, чтобы что-то потратить на себя или свои интересы. Опять же, при таком совместительстве невозможно нормально учиться: успеваемость идет вниз, качество знаний снижается.

Нифантьев предложил повысить стипендию до 18 тысяч рублей Фото: Галина Бродская

Повышение стипендии до показателей прожиточного минимума позволит сконцентрироваться на обучении. Это приведет к повышению качества получаемых знаний, а также увеличению личного времени на занятия по своим интересам, уверен Нифантьев.

— Не забывайте, что сегодня на рынке труда котируются специалисты с качественными знаниями. Во многих профессиях востребованность научного бэкграунда идет по умолчанию. А если у дипломированного специалиста есть прорехи в образовании, то ему будет очень трудно сделать нормальный старт и провести первые карьерные годы. Тем более что есть профессии, где недостача знаний может приводить в буквальном смысле слова к фатальным последствиям. Например, в медицине или авиастроении. Поэтому лучше учиться сейчас на своих ошибках, чем потом — на чужих жизнях.

Читайте также: Член ОП Нифантьев: Когда устраним дискриминацию в отношении многодетных семей, тогда будут рожать еще

Спортобразованиестуденты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в