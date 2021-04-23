Член ОП Нифантьев: Когда устраним дискриминацию в отношении многодетных семей, тогда будут рожать еще

Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев встретился в парке «Царицино» с представителями многодетных семей и узнал их отношение к его инициативе. Ранее общественник предложил довести размер материнского капитала на рождение третьего ребенка до 1 миллиона рублей.

По мнению Нифантьева, данная инициатива позволит сместить акцент на увеличение рождаемости:

— У меня есть инициатива, касающаяся увеличения размера материнского капитала за рождение третьего ребенка до одного миллиона рублей. И вот сегодня хотелось бы узнать от родителей, как они к ней относятся, на что планировали маткапитал потратить. Если посмотреть на статистику рождаемости, то через 30 лет нас ждет еще более глубокая демографическая яма, из которой выбраться будет уже практически невозможно, — полагает Евгений Нифантьев.

С 2006 года в стране действует программа материнского капитала. Но пока она распространяется лишь на первого и второго ребенка, что снижает, по мнению Нифантьева, эффективность государственной политики в сфере демографии.

— Любая социальная инициатива, направленная на повышение качества жизни российской семьи, является положительной, — отметила в разговоре с Евгением Нифантьевым мать троих детей Екатерина Мельникова. Государство делает для многодетных немало, но нынешнего маткапитала недостаточно, чтобы, к примеру, полностью оплатить обучение ребенка в вузе. Так что деньги в семье не лишние.

По словам Максима и Марии Сусалевых, также воспитывающих троих малышей, многие многодетные родители не отказались бы и от просторного семейного автомобиля, чтобы беспрепятственно передвигаться по городу по своим нуждам.

Евгений Нифантьев, в свою очередь, эту идею поддержал:

— Отечественные автомобили продаются как раз по доступным ценам, а оставшиеся деньги вы найдете, куда потратить.

Поддержку инициативе общественника — выплачивать миллион рублей за рождение третьего ребенка — уже выразили уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская, а также врач, заведующая отделением национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии Екатерина Бокерия.

Читайте также: В НМИЦ акушерства поддержали предложение члена ОП РФ Нифантьева ввести материнский капитал на третьего ребенка