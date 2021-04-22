В НМИЦ акушерства поддержали предложение члена ОП РФ Нифантьева ввести материнский капитал на третьего ребенка

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Екатерина Бокерия, возглавляющая отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, поддержала инициативу Евгения Нифантьева о выплате миллиона рублей при рождении третьего ребенка.

В дискуссию о необходимости усиливать меры, стимулирующие рождаемость в стране, начинают включаться различные эксперты. Так, дочь известного кардиохирурга Лео Бокерии отметила, что предложенную членом Общественной палаты России Евгением Нифантьевым идею считает здравой, «однако важно подумать о механизмах защиты, чтобы стимулирующий инструмент государственной политики не стал источником злоупотреблений и наживы для нечистоплотных граждан»:

— Мы, врачи, и лично я ратуем за то, чтобы рождаемость в стране росла и на свет появлялось как можно больше деток, чтобы они рождались и росли здоровыми. Поэтому предложение Евгения Нифантьева о введении материнского капитала на рождение третьего ребенка да еще с повышенной ставкой в миллион рублей, в принципе, поддерживаю. Главное, родители должны помнить о своей ответственности перед детьми. Важно, чтобы дополнительно выделяемые деньги не были главным аргументом при принятии решения о появлении еще одного малыша в семье. Жизнь прекрасна и удивительна! Берегите себя и своих близких!

С тем, что рождение третьего ребенка в семье должно материально поощряться государством, а наиболее эффективной формой такой поддержки мог бы стать материнский капитал с повышенной ставкой в один миллион рублей, единогласно согласились и самые активные многодетные семьи общественной организации «Мельница», на юбилее которой побывал Евгений Нифантьев.

Выступая на праздничном мероприятии в честь пятилетия организации, объединяющей около 400 многодетных семей в районе Бирюлево Восточное, член Общественной палаты России отметил, что в настоящее время многодетные семьи фактически подвергаются дискриминации, поскольку материнский капитал выплачивается только на первого и второго малыша:

— Государством сделано многое в части поддержки семей. Родители получают различные выплаты, пособия до полутора лет. В стране действуют программа льготной ипотеки и адресная помощь для малоимущих. Но введенную в 2006 году программу материнского капитала пора значительно расширить. Включение в нее третьего ребенка окажет значимую помощь многодетным семьям и даст возможность задуматься об улучшении жилищных условий или об образовании своим детям.

Комментируя инициативу Нифантьева, руководитель центра поддержки многодетных семей «Мельница» Мария Беспалова согласилась, что выплаты на третьего ребенка станут существенным подспорьем:

— Мы с радостью воспринимаем любую помощь. А если она еще и столь значимая, то это вдвойне приятно. Тем более что самая острая проблема у нас — отсутствие нормального жилья. Выплата миллиона рублей при рождении третьего ребенка — отличная идея, за что Евгению Нифантьеву большое спасибо. Если получится ее воплотить в жизнь, то это будет по-настоящему значимым событием.

Со своей стороны Нифантьев отметил, что система государственной поддержки требует серьезной доработки, чтобы она в итоге четко соответствовала заявляемым целям.

— Все программы обязаны строго отвечать приоритетам государственной политики в сфере поддержки семьи, материнства и детства. Они не должны вступать в противоречие друг с другом. Буду плотно заниматься этим вопросом.

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