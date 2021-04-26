Для студентов и выпускников столичных университетов до конца года проведут сто профориентационных мероприятий

Заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве России Сергей Наквасин посмотрел резюме студентки Высшей школы экономики Екатерины Самаркиной, посоветовал, что там исправить, и рассказал, как устроиться на работу в организацию / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

26 апреля завершился форум «Молодежное Карьерное Экспо — 2021». Представители различных компаний и госучреждений рассказали студентам о перспективах трудоустройства.

Форум организовали руководители дискуссионного клуба «Молодежь». Они собрали на одной площадке экспертов по трудоустройству, работодателей и потенциальных молодых сотрудников, чтобы наладить между ними диалог.

Карьерные консультанты дали ребятам, которые еще не имеют опыта работы, несколько полезных советов.

— Во-первых, нужно правильно составить резюме. Там стоит обязательно указать, если вы занимались волонтерской или организаторской деятельностью. Работодатели часто обращают на это внимание.

Если у студента нет опыта работы, но за плечами организация нескольких добровольческих проектов, это станет преимуществом перед другими кандидатами, — подсказала эксперт по подбору персонала Елена Лондарь.

После конференции ребята напрямую пообщались с работодателями. Например, студентка Высшей школы экономики Екатерина Самаркина пришла на форум, чтобы узнать, как устроиться на работу в Аналитический центр при правительстве России.

— Я хочу построить карьеру управленца, мне нравится реализовывать образовательные проекты. На форуме я познакомилась с заместителем руководителя Аналитического центра при правительстве России. Он посмотрел мое резюме, подсказал, что исправить, и сказал пройти стажировку. После этого я могу попробовать устроиться на работу мечты, — рассказала Екатерина Самаркина.

На форуме речь зашла о различных конкурсах, участие в которых может помочь ребятам получить стажировку в разнопрофильных компаниях и госучреждениях. Например, популярностью пользуются «Учитель будущего. Студенты» и «Профстажировки 2.0».

— Победителей таких конкурсов принимают на стажировку в правительство Москвы, Комитет общественных связей и молодежной политики, другие ведомства. К тому же мы реализуем много проектов по трудоустройству молодежи вместе со столичными властями, — сказала специалист ресурсного молодежного центра Росмолодежи Анастасия Артемова.

Сегодня в Москве существует много возможностей, которые помогают молодым людям начать карьеру и реализовать себя в профессии. Для ребят проводят встречи в вузах и колледжах, рассказывают об актуальных вакансиях и программах. Всего в 2021 году пройдет 100 таких мероприятий, в которых примут участие 1,5 тысячи студентов.

— В Москве одна из лучших в стране служб занятости, и сотрудники Департамента труда и социальной защиты работают отлично, — дополнила первый заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Юлия Смирнова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В банке вакансий службы занятости Москвы есть свыше 340 тысяч предложений. Больше всего сотрудников требуется в сфере сервиса (рестораны, отели, салоны красоты). Для них есть 58 тысяч вакансий. На втором месте — строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. В этой сфере 49 тысяч вакансий. Высок спрос и на IT-специалистов. В этой сфере размещено 47 тысяч вакансий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Швец, директор специализированного центра «Моя карьера»:

— Для студентов, выпускников университетов и колледжей и молодых специалистов в нашем центре разработана специальная программа под названием «Код карьеры». В течение двух недель ребята учатся успешно проходить собеседования, объективно оценивать себя и свои возможности при поиске работы.

Эксперты нашего центра помогают молодым специалистам составлять правильное резюме, рассказывают о правилах поведения на первой деловой встрече, а также консультируют их по выбору профессии, учитывая специальность соискателя.

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