Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий для студентов в России

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Список самых высокооплачиваемых вакансий для студентов России составил сервис «Работа.ру». По итогам исследования выяснилось, что одно из таких рабочих мест предлагают в Санкт-Петербурге. Речь идет о медсестре, которую ищет одна из общественных организаций. За эту должность предлагается до 150 тысяч рублей в месяц.

Будущая сотрудница должна будет контролировать состояние пациентов, измерять давление и выдавать лекарства по назначению врача. Помимо этого, медсестра должна быть отзывчивой и уметь поддерживать пациентов, составлять им компанию во время прогулок. Иногородним будет предоставлено жилье на территории работодателя. Особенно удобным это окажется для студентов.

Уточняется, что высокую зарплату без опыта работы можно получать в сфере обслуживания, отмечают «Невские новости». Например, зарплата хостес в Москве составляет до 200 тысяч рублей ежемесячно, а у официанта в Сочи — до 180 тысяч рублей. Желательно, чтобы соискатели знали английский язык, умели расположить человека к себе.

В столице также готовы высоко оплачивать труд упаковщиков пончиков. Эта работа предполагает вахты, однако наниматель предоставит проживание, питание и корпоративный транспорт.

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