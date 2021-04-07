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Глава Роструда назвал самые востребованные профессии
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии

Анастасия Волоснова

Рынок труда

Станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства являются самыми востребованными работниками в России. Об этом рассказал глава Роструда Михаил Иванков в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Во время исследования специалисты ориентировались на информацию портала «Работа в России». По словам Иванкова, на платформе представлено более 1,6 миллиона вакансий.

Среди востребованных профессий также зафиксировали специальности в добывающих отраслях. Работодатели ищут горных инженеров и инженеров по оборудованию. Уточняется, что таким специалистам готовы платить высокую зарплату.

Ранее аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве. Также стали известны самые невостребованные вакансии в России.

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