Стали известны самые невостребованные вакансии в России

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Самыми невостребованными в России оказались вакансии детского психиатра, звукорежиссера и арматурщика. Эксперты изучили около двух миллионов резюме, которые выложили на сайт с начала 2021 года.

Реже всего соискатели откликаются на позицию детского психиатра и психиатра-нарколога. Всего 0,1 процента просмотров подобных предложений заканчивается откликом. Кроме того, 0,3 процента откликов получают на вакансию звукорежиссера и 0,5 процента откликов на вакансию арматурщика.

Уточняется, что арматурщиков обычно ищут строительные компании. Им предлагают зарплату 90 тысяч рублей. Звукорежиссеров приглашают в детские образовательные учреждения, предлагая зарплату в 25 тысяч рублей, а психиатры требуются в государственные больницы — зарплата 50 тысяч рублей.

— После пандемии врачи входят в топ по востребованности, и теперь за узких специалистов соревнуются работодатели. Звукорежиссеры, долгое время не имевшие работы, внезапно стали нужны всем: по всей стране наконец открывают детские лагеря, а также повсеместно возвращаются офлайн-мероприятия, где необходимо музыкальное сопровождение, — объяснила HR-директор сервиса Вера Маневич.

Уточняется, что 15 процентов вакансий нарколога были из Екатеринбурга, 13 процентов — из Челябинска, 11 процентов — из Тюмени и Уфы, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

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