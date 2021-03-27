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Центр обеспечения мобильности пассажиров Москвы выиграл международную премию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центр обеспечения мобильности пассажиров Москвы выиграл международную премию

Анастасия Волоснова

Город

Московский центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) стал победителем международной премии Communitas Awards. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

ЦОМП выиграл в номинации «Высокое качество корпоративной социальной ответственности». В пресс-службе отметили, что сотрудники центра за семь лет работы помогли одному миллиону человек.

— Инспекторы центра каждый день с 05:30 и до самого закрытия бесплатно сопровождают маломобильных пассажиров в метро и наземном транспорте, — говорится в сообщении.

За награду боролись ведущие компании мира, среди которых были Toyota, MasterCard, Honeywell и другие. Уточняется, что премию создали в 2010 году.

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