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Большая кольцевая линия метро улучшит транспортную доступность 35 парков Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Большая кольцевая линия метро улучшит транспортную доступность 35 парков Москвы

Виктория Родимкина

Город

Благодаря запуску Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро улучшится транспортная доступность более 100 точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, запуск БКЛ позволит пассажирам метро экономить время в дороге.

— Запуск БКЛ позволит пассажирам метро значительно экономить время на поездках между районами Москвы, в которых сегодня, как и в центре города, сосредоточено множество точек притяжения, будь то спортивные комплексы, театры, музеи или парковые зоны, — сказал заммэра.

Он пояснил, что с запуском новой кольцевой линии улучшится доступность свыше ста городских объектов. В зоне влияния находятся свыше 35 парков и прогулочных зон, среди которых Сокольники, Коломенское, усадьба «Воронцово», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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БКЛМосковский метрополитенАндрей Бочкарев
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