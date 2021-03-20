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Андрей Бочкарев: Городская строительная отрасль стимулирует экономику половины регионов страны
Фото: @depstroimos

Андрей Бочкарев: Городская строительная отрасль стимулирует экономику половины регионов страны

Иван Юминов

Город

Оборудование и материалы для строительной отрасли столицы поставляют компании из половины регионов России. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 20 марта.

— В поставках материалов, инструментов и оборудования для строительной отрасли Москвы задействованы предприятия, представляющие не менее половины регионов России. Например, только для нужд программы развития Московского метрополитена требуется колоссальный объем материалов и оборудования, поставщиками которого выступают в основном регионы России, — уточнил заммэра.

Продукцию для строительства метро поставляют около 50 компаний со всей страны — они делают стройматериалы, инженерное и сетевое оборудование, системы контроля микроклимата, а также прочие решения. Таким образом градостроительная программа Москвы позволяет создать стабильный спрос на российское оборудование, материалы и специалистов на несколько лет вперед, тем самым стимулируя экономический рост, заключил Андрей Бочкарев.

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экономикастроительствоАндрей Бочкарев
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