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Стало известно, какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем
Фото: freepik.com

Стало известно, какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем

Анастасия Волоснова

Рынок труда

Сварщики, арматурщики, штукатуры и маляры в будущем могут стать невостребованными специалистами из-за внедрения в работу высоких технологий. Об этом рассказали в компании «Инград».

Согласно исследованию компании, литье бетона уже не требует длительной работы штукатура, так как для этого применяют специальные машины. Строительные компании начинают использовать в производстве все больше цифровых технологий. Компании закупают современные дроны, приборы лазерного сканирования, пишет РИА Новости.

Ранее аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве. Также стали известны самые невостребованные вакансии в России.

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