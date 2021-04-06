Женщина — машинист метро рассказала, почему не считает эту профессию мужской

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Женщины-машинисты приступили к работе в Московском метрополитене три месяца назад. «Вечерняя Москва» пообщалась с одной из них — 31-летней Яной Шаровой, которая поделилась первыми впечатлениями.

— Яна, расскажите, почему вы решили работать в метро?

— Не так давно мы с мужем переехали в Москву из города Тольятти Самарской области. Ему здесь предложили работу, а я увидела объявление о наборе операторов в метрополитен. Мне всегда нравилось метро, поэтому я прошла собеседование, приступила к обучению и практически в самом конце узнала о наборе женщин-машинистов. Тогда же сразу решила для себя, что буду продолжать обучение уже по этой профессии. В итоге оператором я проработала всего месяц на станции «Раменки», а потом стала учиться уже на машиниста.

— Почему именно машинист?

— Меня с самого начала заинтересовала эта профессия, но тогда еще возможности получить эту специальность не было. Существует мнение, что машинист — мужская профессия, но я с этим не согласна. Собственно, сейчас этот стереотип разрушен нашим приходом в метро. В этой специальности нет ничего такого, с чем бы не могла справиться женщина. Конечно, эта работа требует максимальной концентрации внимания, большой ответственности, ведь за твоей спиной огромное количество пассажиров, впереди и позади — поезда.

— Не страшно ли вам осознавать, что вы теперь отвечаете за жизни сотен людей, находящихся в вашем поезде?

— Это довольно сильное чувство первое время, а потом уже к этому привыкаешь и относишься проще. Нормой становится быть очень ответственным.

— Как думаете, почему так долго профессия была недоступна женщинам?

— Подвижной состав, который раньше ходил в метро, был малокомфортным для работы — это уже исторический факт. Также шумность и вибрации были очень высокими, поэтому в Советском Союзе был принят закон, запрещающий нам работать машинистами. Сегодня же в московском метро ходят очень современные поезда, в них совершенно другая вибро- и звукоизоляция. Находиться в кабине во время движения очень комфортно. Кроме того, сейчас очень много автоматики, различных датчиков, которые помогают нам управлять составом.

— Вы работаете уже практически три месяца. Оправдались ли ваши ожидания?

— Да, вполне. Наше обучение проходило целый год, за это время мы многому научились и многое узнали о профессии. Мы даже в конце обучения уже практиковались и пробовали управлять реальными поездами, поэтому чего-то нового с момента выхода на работу я для себя не открыла. Наоборот, уже все знакомое, родное. Мне очень нравится. Это интересная работа, и я не вижу в ней никакой монотонности. Наоборот, всегда надо быть в тонусе.

— С приходом в метро разрушились ли какие-то ваши стереотипы о его работе?

— Некоторые люди думают, что поезд может остановиться по первому требованию пассажира или задержаться на станции, чтобы человек мог успеть войти в вагон. Но это не так. У нас есть четкий график, который нарушать без веской причины нельзя. Бывает такое, что люди держат двери вагона, не давая поезду уехать. Тогда отправление состава задерживается, график движения сбивается. Мне уже несколько раз приходилось просить пассажиров отпустить двери и не задерживать отправление поезда. До прихода на работу в метро я иногда тоже забегала в вагон в момент закрытия дверей, но теперь в полной мере осознала, почему так делать категорически нельзя.

— Сложно управлять поездом?

— Мне кажется, самое сложное — пройти обучение и сдать все экзамены. Но со временем я адаптировалась.

— Рабочие смены всегда начинаются рано?

— Необязательно. Иногда в 6:30, иногда в 8–9 утра. Но для меня ранний подъем — это не проблема. Одна смена длится не более 8,5 часа. Усталости в нашей работе надо избегать, поэтому я сплю не менее 8 часов в день. Это важно, чтобы спокойно отработать смену.

— Как люди реагируют, когда видят, что машинист — женщина?

— Первый месяц была реакция. У людей удивленные глаза, давали нам понять, что это круто, просили сфотографироваться. Но я не отвлекаюсь, ведь работа очень серьезная, но, конечно, было приятно и непривычно, что со мной делали фото. Сейчас, спустя три месяца, уже большинство реагирует спокойно.

— Помните ли вы, как впервые оказались в московском метро?

— Мне было тогда 18 лет, я приехала с мамой в столицу. Она хотела показать мне Москву, какая она могущественная. Тогда же я увидела станции. Моя тетя — коренная москвичка, и она показала все вестибюли, которые, можно сказать, наследие Советского Союза. Мне, конечно, очень понравилось, ведь метро столицы самое красивое в мире!

— Есть любая станция?

— Очень нравятся «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, «Киевская» Филевской линии. А еще мне очень нравится Музей метро, который находится на «Выставочной».

— Как проводите свободное время?

— Летом с мужем катаемся на велосипеде, ездим на рыбалку, устраиваем походы. Мы — за активный образ жизни! А зимой выбираемся на горнолыжные курорты, также катаемся и на беговых лыжах.

— Дайте какое-то напутствие женщинам, которые тоже планируют обучиться профессии машиниста.

— В первую очередь надо четко понимать, что первый год, когда идет обучение, потребуется очень много усилий и времени. На семью и личную жизни времени будет почти не оставаться — об этом надо заранее поговорить с близкими. Важно, чтобы они вас поддержали. Кроме того, надо понимать всю ответственность. Ты это учишь не потому, что потом надо будет сдавать экзамен, а для себя, чтобы в любой экстренной ситуации знать, что делать.

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