Еще две женщины — помощники машиниста приступили к работе в ЦППК

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Еще две женщины — помощники машиниста приступили к работе в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом во вторник, 23 марта, сообщили на сайте компании.

Отмечается, что к работе приступили Екатерина Леонтович и Кристина Клочкова. Ранее девушки уже работали в ЦППК. Леонтович занимала должность кассира-контролера, а Клочкова была кассиром по обслуживанию билетопечатающих автоматов.

Теперь в составе локомотивных бригад числятся первая в России девушка — машинист пригородного электропоезда и три девушки, работающие в должности помощника машиниста пригородного электропоезда.

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