Москва заняла первое место в Европе по числу электробусов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва стала лидером среди европейских городов по числу электробусов. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в рамках форума «Экология большого города».

По его словам, в столице планируется ежегодная закупка сотен машин. В настоящее время в городе эксплуатируется около 600 электробусов на 42 маршрутах. Кроме того, в столице установлено более 100 зарядных станций.

Кульбачевский отметил, что в 2021 году ожидается закупка около 400 электробусов, а в 2022–2023 годах — более 1,2 тысячи машин, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что электробусы начали курсировать еще на двух столичных маршрутах. Маршрут № 154 запустили от ВДНХ до платформы Грачевская (Октябрьская железная дорога). Электробус № 803 курсирует от ВДНХ до станции Московских центральных диаметров (МЦД-1) Бескудниково.

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