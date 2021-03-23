Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москва заняла первое место в Европе по числу электробусов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва заняла первое место в Европе по числу электробусов

Кирилл Николаев

Город

Москва стала лидером среди европейских городов по числу электробусов. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в рамках форума «Экология большого города».

По его словам, в столице планируется ежегодная закупка сотен машин. В настоящее время в городе эксплуатируется около 600 электробусов на 42 маршрутах. Кроме того, в столице установлено более 100 зарядных станций.

Кульбачевский отметил, что в 2021 году ожидается закупка около 400 электробусов, а в 2022–2023 годах — более 1,2 тысячи машин, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что электробусы начали курсировать еще на двух столичных маршрутах. Маршрут № 154 запустили от ВДНХ до платформы Грачевская (Октябрьская железная дорога). Электробус № 803 курсирует от ВДНХ до станции Московских центральных диаметров (МЦД-1) Бескудниково.

Читайте также: Электробусы в Москве позволили сэкономить почти 10 миллионов литров топлива

транспортэлектробусыМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте