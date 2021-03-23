Электробусы в Москве позволили сэкономить почти 10 миллионов литров топлива

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 9,8 миллиона литров топлива получилось сэкономить в течение прошлого года ввиду использования электробусов в столице. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили на Едином транспортном портале.

— Электробусы в Москве уже 2,5 года — на 44 городских маршрутах. За это время не только ваши поездки стали быстрее и надежнее, но еще и город — куда чище. Несколько цифр: в Москве не сожгли порядка 9,8 миллиона литров дизельного топлива; только за прошлый год выбросы сократились на 400 тонн, — рассказали там.

Столичным властям удалось сэкономить благодаря этому более 413 миллионов рублей. В следующем году планируется запустить электробусы с электрическими печками, отмечается на портале.

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