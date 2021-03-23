Москвичам рассказали, как работает система «Антисон» в транспорте

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

С 2018 года почти на всех автобусах, электробусах и трамваях столицы работает система «Антисон». Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Система «Антисон» сканирует лица водителей, выявляет уровень усталости и помогает не допустить потенциально опасных ситуаций. Она делает поездки безопаснее и надежнее.

Видео: Telegram / Дептранс

Ранее стало известно, что система Мосгортранса «Антисон» стала лауреатом независимой премии RB Digital Awards 2021 в области логистики.

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