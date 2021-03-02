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Система Мосгортранса «Антисон» стала лауреатом премии в области логистики
Фото: Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

Система Мосгортранса «Антисон» стала лауреатом премии в области логистики

Кирилл Николаев

Транспорт

Мосгортранс стал лауреатом независимой премии RB Digital Awards 2021 в области логистики благодаря системе «Антисон». Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Жюри независимой премии оценило систему «Антисон». Она контролирует состояние водителя за рулем.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, самой большой наградой для ведомства являются сохраненные жизни, предотвращенные травмы и аварии, безопасность на дорогах для водителей и пешеходов. Он отметил, что работу департамента оценили по достоинству, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Максим Ликсутов рассказал об изменении регламента уборки на московском транспорте

Мосгортрансводителинаграждения и премии
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