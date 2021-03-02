Максим Ликсутов рассказал об изменении регламента уборки на московском транспорте

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В 2020 году на московском транспорте был изменен регламент уборки. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, теперь на общественном транспорте столицы убираются все поверхности, к которым прикасаются пассажиры. Уборка проходит до 15 раз в сутки. Также в Москве имеется крупнейшая в мире сеть бесплатных санитайзеров на транспорте.

Ликсутов отметил, что в 2020 году число электробусных маршрутов в столице выросло в два раза. Всего в Москве насчитывается 600 электробусов, что больше, чем в любом европейском городе.

Ликсутов подчеркнул, что в 2020 году по просьбам горожан в столице сделали 102 пешеходных перехода, 5 пешеходных пространств, новые велопарковки и велополосы. Во время пандемии более 60 тысяч врачей и пациентов воспользовались специальными автобусами и такси. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, транспорт в городе работал по максимальному графику.

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