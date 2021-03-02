Максим Ликсутов: Москва является лидером в России по безопасности дорожного движения

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Москва находится на первом месте среди российских городов по безопасности дорожного движения. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, число погибших в ДТП за 2020 год уменьшилось в два раза. Средняя скорость движения выросла до 55 километров в час.

Ликсутов отметил, что в 2020 году в Москве было открыто семь станций метро и 15 новых современных пригородных вокзалов. Также в столице появился 551 вагон метро, из которых 335 – супер-современные вагоны «Москва-2020», 70 трамваев, 1392 электробусов и автобусов.

Кроме того, власти Москвы обновили все поезда на обоих диаметрах. В настоящее время в общественном транспорте столицы насчитывается 39,3 миллиона пассажирских мест. Это почти на 4 миллиона больше чем в 2010 году.

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