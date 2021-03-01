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Картой «Тройка» можно будет оплатить проезд еще на 100 маршрутах в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Картой «Тройка» можно будет оплатить проезд еще на 100 маршрутах в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Транспорт

Жители Подмосковья смогут воспользоваться картой «Тройка» еще на 100 новых маршрутах в регионе. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Данные маршруты работают в 22 округах Московской области. Использование «Тройки» для оплаты проезда и в Москве, и в Подмосковье делает передвижение жителей столицы и области более комфортным, отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Первый этап проекта по внедрению единой билетной системы уже показал свою эффективность: ежедневно тысячи пассажиров используют «Тройку», с начала февраля по карте было совершено уже порядка 50 тысяч поездок в Подмосковье, — рассказал Максим Ликсутов.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков уточнил, что жители области смогут воспользоваться «Тройкой» еще в 400 автобусах Мострансавто. Кроме того, для пассажиров доступна оплата проезда картой в 1,5 тысячи автобусах подмосковного перевозчика.

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транспортПодмосковьекарта «Тройка»
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