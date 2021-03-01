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Движение трамваев на северо-востоке Москвы восстановили после повреждения контактной сети
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Движение трамваев на северо-востоке Москвы восстановили после повреждения контактной сети

Анастасия Волоснова

Транспорт
Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Движение трамваев на северо-востоке Москвы восстановлено после повреждения контактной сети. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что из-за сбоя маршрут трамвая № 17 на Полярной улице был временно изменен. По данному маршруту ходили автобусы.

В настоящее время движение общественного транспорта на участке восстановлено.

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