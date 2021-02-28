Движение ограничено на участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро ограничено движение на участке от станции «Октябрьское поле» до станции «Полежаевская». Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщил департамент транспорта столицы.
Известно, что движение ограничено по техническим причинам.
— На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от «Октябрьского поля» до «Полежаевской» по техническим причинам. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что на данный момент прикладываются все усилия для восстановления движения.
Читайте также: Возле станции «Удельная» в Подмосковье закрыли переход через железнодорожные пути