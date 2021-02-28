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Движение ограничено на участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Движение ограничено на участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро

Никита Абрамов

Транспорт
Россия, Москва, метро Полежаевская Карта всех событий

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро ограничено движение на участке от станции «Октябрьское поле» до станции «Полежаевская». Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщил департамент транспорта столицы.

Известно, что движение ограничено по техническим причинам.

— На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от «Октябрьского поля» до «Полежаевской» по техническим причинам. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что на данный момент прикладываются все усилия для восстановления движения.

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МетроДепартамент транспорта МосквыТаганско-Краснопресненская линия метро
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