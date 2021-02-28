Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Возле станции «Удельная» в Подмосковье закрыли переход через железнодорожные пути
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Возле станции «Удельная» в Подмосковье закрыли переход через железнодорожные пути

Анастасия Волоснова

Общество

Возле станции «Удельная» в Раменском городском округе закрыли переход через железнодорожные пути для безопасности жителей. Об этом рассказала пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в своем Telegram-канале.

Причиной закрытия стало отсутствие звуковой сигнализации на участке. Из-за интенсивного движения поездов в 2020 году на путях погибли восемь человек.

Для безопасности жителей переход был ликвидирован. Горожан призвали пользоваться открытым надземным переходом. Уточняется, что он установлен менее чем в 300 метрах от закрытого участка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Около 100 дорог и тротуаров отремонтируют в СЗАО по программе «Мой район»

Подмосковьепереходжелезная дорога
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Все мнения
О проекте