Возле станции «Удельная» в Подмосковье закрыли переход через железнодорожные пути

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Возле станции «Удельная» в Раменском городском округе закрыли переход через железнодорожные пути для безопасности жителей. Об этом рассказала пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в своем Telegram-канале.

Причиной закрытия стало отсутствие звуковой сигнализации на участке. Из-за интенсивного движения поездов в 2020 году на путях погибли восемь человек.

Для безопасности жителей переход был ликвидирован. Горожан призвали пользоваться открытым надземным переходом. Уточняется, что он установлен менее чем в 300 метрах от закрытого участка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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