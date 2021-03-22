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Названа самая популярная функция у пользователей приложения «Метро Москвы»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Названа самая популярная функция у пользователей приложения «Метро Москвы»

Кирилл Николаев

Транспорт

Интерактивная карта стала самой популярной функцией у пользователей приложения «Метро Москвы». Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что с ноября 2020 года по март 2021 года интерактивная карта набрала 4,4 миллиона просмотров. Кроме того, 3,1 миллиона просмотров набрал раздел «Кабинет», а функция «Город» — 1,7 миллиона просмотров.

Названа самая популярная функция у пользователей приложения «Метро Москвы»Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Пассажирам напомнили, что с помощью приложения «Метро Москвы» можно строить любые маршруты на метро, Московском центральном кольце (МЦК) и Московских центральных диаметрах (МЦД). Также жители и гости столицы имеют возможность перенести средства и поездки с одной транспортной карты на другую и выбрать самый свободный вагон в режиме онлайн.

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