Граффити с античными образами украсят станции Троицкой линии метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Граффити с античными образами украсят станции Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Кроме того, станции Троицкой линии метро украсят колонны-«галочки» и светильник-«турбина». На некоторых станциях можно будет увидеть портрет генерала Ивана Тюленева, мифических животных и изображения пещер.

Протяженность Троицкой линии метро составит более 40 километров. На ней будет 17 станций, которые свяжут пересадочными точками с тремя другими ветками метро и Московского центрального кольца (МЦК).

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