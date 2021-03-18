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Электробусы начали курсировать еще на двух столичных маршрутах
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Электробусы начали курсировать еще на двух столичных маршрутах

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Бескудниково Карта всех событий

В Москве запущены маршруты электробусов № 154 и 803. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Маршрут № 154 пройдет от ВДНХ до платформы Грачевская (Октябрьская железная дорога). Электробус № 803 курсирует от ВДНХ до станции Московских центральных диаметров (МЦД-1) Бескудниково.

Новые маршруты проходят по территории девяти районов столицы. Для 550 тысяч жителей поездки станут быстрее и удобнее.

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