Определен список проектов с финансированием за счет «зеленых» облигаций в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Власти Москвы впервые с 2013 года выходят на рынок заимствований — с помощью обычных и «зеленых» облигаций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 17 марта.

Доход от «зеленых» облигаций будет направлен на сокращение негативного воздействия на окружающую среду и сохранение природных ресурсов. В частности, средства будут потрачены на закупку электробусов и строительство метрополитена.

Замена одного традиционного автобуса сократит выбросы вредных веществ как минимум на 200 килограммов в год, а новые станции метро подталкивают людей к отказу от использования личных автомобилей, что также сокращает негативное влияние на окружающую среду.

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