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Владимир Ефимов: Москва успешно преодолела кризис в пандемию с помощью мер поддержки
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Владимир Ефимов: Москва успешно преодолела кризис в пандемию с помощью мер поддержки

Иван Юминов

Город

Столице удалось справиться с кризисом во время пандемии коронавируса благодаря своевременным мерам поддержки. Об этом в среду, 17 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В целом мы видим, что с той задачей, которая стояла по спасению экономики и поддержанию ее в режиме жестких ограничений, нам удалось достаточно успешно справиться. Все отрасли экономики открыты, полноценно функционируют, — рассказал заммэра.

Власти города по итогам 2021 года планируют превысить показатели не только 2019 года, но и в какой-то мере достичь плановых значений 2020 года без поправки на коронавирусные ограничения, передает слова Владимира Ефимова РИА Новости.

Добавляется, что столичные власти утвердили пять пакетов мер поддержки бизнеса в Москве за 2020 год. Часть из них планируется продлить и на текущий год.

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экономика МосквыВладимир Ефимовкоронавирус
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