Инвестиции в экономику Москвы составят почти 25 миллиардов рублей

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Три соглашения в рамках программы защиты и поощрения капиталовложений были заключены между государством, Москвой и компаниями-инвесторами. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 17 марта.

— Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 25 миллиардов рублей. На региональном уровне Москва самостоятельно начнет заключать СЗПК с 2 апреля текущего года. В рамках данных соглашений инвесторам также будет гарантирована государственная поддержка в течение всего срока их действия, — добавил заммэра.

В рамках проекта по созданию фармацевтического предприятия в технополисе «Москва» столичные власти планируют привлечь 8,6 миллиарда рублей. Объем инвестиций в инициативу по выпуску вакцины «Спутник V» составит 8,4 миллиарда рублей. Частный медицинский центр на Мичуринском проспекте построят с использованием 7,8 миллиарда рублей.

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