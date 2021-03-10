Владимир Ефимов: Прирост ВРП в столице в 2021 году может составить три процента

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Прирост валового регионального продукта (ВРП) в столице составит три процента в 2021 году. Такое предположение высказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также выразил надежду на восстановление доходов бюджета до уровня 2019 года.

— Мы рассчитываем, что валовой региональный продукт даст прирост порядка три процента в этом году. Видим положительную динамику в инвестиционной активности наших компаний, — уточнил заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что в столице инвестиции достигли уровня 3,6 триллиона рублей за 2020 год.

Читайте также: Среднесуточная выручка торговли и услуг в феврале в Москве превысила триллион рублей