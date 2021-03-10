Среднесуточная выручка торговли и услуг в феврале в Москве превысила триллион рублей

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Среднесуточная выручка торговли и услуг в феврале в столице стала рекордной, превысив один триллион рублей. Об этом в среду, 10 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, это почти на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

— Если говорить про ситуацию с экономикой, например, с выручкой предприятий торговли и услуг на территории города Москвы, то февраль для нас стал своего рода рекордом, — отметил заммэра в эфире телеканала «Россия-24».

Он также добавил, что февральская выручка говорит не просто о коррекции на инфляцию, а также о росте потребительской активности.

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